«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнется в 15.00 мск

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 6 февраля. Игра на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) начнется в 19.15 по московскому времени.

Следить за текстовой трансляцией и ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Зенит» можно в нашем матч-центре.

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06 февраля, 19:15. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру армейцев и динамовцев можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала, по подписке).

Турнир в ОАЭ с участием четырех клубов РПЛ проходит с 3 по 10 февраля по круговой системе. В первом матче Зимнего кубка РПЛ питерцы обыграли «Динамо» (2:1), а ЦСКА выиграл по пенальти у «быков» (2:2, пенальти — 5:4).