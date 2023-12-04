Смолов: «Бителло и Чавес впервые увидели снег»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отреагировал на слова бразильского полузащитника бело-голубых Бителло, признавшегося, что он впервые увидел снег.

«Легионеры ничего не спрашивают. Бителло и, кажется, Чавес впервые увидели снег. Но ничего, тренируются на равных, не халтурят. Они молодцы, адаптировались», — сказал Смолов.

Бразилец перешел в «Динамо» в сентябре этого года, подписав соглашение с бело-голубыми до 2028 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.