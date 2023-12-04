Смолов назвал причины успешной серии «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал беспроигрышную серию бело-голубых.

«Причины нашей беспроигрышной серии в том, что у нас хорошая команда. Я говорил в начале сезона, что нам нужно усиливаться. Мне кажется, мы подписали хороших футболистов. У нас и скамейка расширилась, и конкуренция, поэтому сейчас играем в свой футбол», — сказал Смолов.

После 17 туров чемпионата России «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице с 31 очком.