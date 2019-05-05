Нападающий ЦСКА Такума Нисимура сравнял счет на 85-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Динамо".
Полузащитник армейцев Иван Обляков выполнил кросс в штрафную, японец выпрыгнул и подсек мяч в дальний угол ворот "Динамо".
ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.
ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск).
🔥 Второй гол Нисимуры в чемпионате
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– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 5 мая 2019 г.
🔥 Второй гол Нисимуры в чемпионате
📺 Смотрите #ЦСКАДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/co5qv2wiN9
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр