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Гайч: «В ЦСКА хотят, чтобы я вернулся. Было бы неплохо поиграть с Карраскалем»

Гайч заявил, что ЦСКА хочет его возвращения в клуб
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Уэску», рассказал о своем будущем.

«Я бы не стал исключать возвращения в Аргентину, — приводит слова Гайча Ole. — «Сан-Лоренцо» — мой дом, и я знаю, что не могу закрыть дверь в том месте, где многого достиг. По-прежнему хочу приносить радость людям, поэтому приоритет всегда будет у «Сан-Лоренцо».

По словам нападающего, в московскому клубе хотят, чтобы он вернулся.

«В ЦСКА хотят, чтобы я вернулся и остался в клубе. Если я вернусь, то стану партнером по команде Хорхе Карраскаля. Было бы неплохо поиграть с Карраскалем, но я еще не разговаривал с ним», — сказал он.

Также 23-летний аргентинец поделился мнением о возвращении в состав национальной команды.

«Сборная Аргентины была для меня особенной и навсегда останется таковой. Когда у меня были не лучшие времена в клубах, национальная команда всегда была моим оружием и местом демонстрации моих способностей. Там я всегда чувствовал себя как дома», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Уэску» во всех турнирах. Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.ole.com.ar/san-lorenzo/gaich-vuelta-san-lorenzo-seleccion_0_b8ArkWQEAG.html
Адольфо Гайч
Футбол
РПЛ
Сборная Аргентины по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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