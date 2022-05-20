Глушаков: «Гегемония «Зенита» в РПЛ надоела, надо заканчивать»

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков высказался о гегемонии «Зенита» в последние годы. По словам 35-летнего экс-хавбека «Спартака», это непозволительно долго.

«Зенит» в текущем сезоне завоевал четвертое чемпионство подряд.

«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне", — цитирует РИА «Новости» Глушакова.

«Спартак» 15 мая в Москве сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в рамках 29-го тура РПЛ, в игре первого круга питерцы победили со счетом 7:1.

«У «Спартака» и «Зенита» бывали и поинтереснее матчи. Первый тайм был скучный, во втором стало поживее. Наверное, одной команде ничего не надо было, а вторая напрягалась: домашний матч, надо взять реванш, доказать, на что способны. Был ли пенальти на последней минуте? Я не судья, не хочу комментировать этот момент», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017 году он стал с командой чемпионом России. В этом сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и отдал 2 передачи.