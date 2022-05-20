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Глушаков: «Гегемония «Зенита» в РПЛ надоела, надо заканчивать»

Глушаков заявил, что ему надоела гегемония «Зенита»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков высказался о гегемонии «Зенита» в последние годы. По словам 35-летнего экс-хавбека «Спартака», это непозволительно долго.

«Зенит» в текущем сезоне завоевал четвертое чемпионство подряд.

«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне", — цитирует РИА «Новости» Глушакова.

«Спартак» 15 мая в Москве сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в рамках 29-го тура РПЛ, в игре первого круга питерцы победили со счетом 7:1.

«У «Спартака» и «Зенита» бывали и поинтереснее матчи. Первый тайм был скучный, во втором стало поживее. Наверное, одной команде ничего не надо было, а вторая напрягалась: домашний матч, надо взять реванш, доказать, на что способны. Был ли пенальти на последней минуте? Я не судья, не хочу комментировать этот момент», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017 году он стал с командой чемпионом России. В этом сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и отдал 2 передачи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220520/glushakov-1789641475.html
Денис Глушаков
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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