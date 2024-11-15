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Дзюба — актеру Деревянко: «Думаю, тебе вряд ли что-то поможет в футболе. Фамилия говорящая»

Алина Савинова
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил актеру и болельщику московского «Динамо» Павлу Деревянко, который ранее обратился к игроку с просьбой дать ему совет в футбольном плане.

«Здравствуй, Паша Деревянко. Я думаю, тебе вряд ли что-то вообще поможет в футболе. Фамилия у тебя говорящая. Играть против «Амкала» — даже у тебя есть шансы против них. Дорогой мой, руками не надо. Даже здесь ты не сможешь ничего. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталантные. Это твой случай. Хорошо тебе сыграть, удачи», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в своих соцсетях.

Деревянко сыграет в товарищеском матче «Динамо» против медийной команды «Амкал». Игра состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Артем Дзюба
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

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Локомотив

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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