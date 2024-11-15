Дзюба — актеру Деревянко: «Думаю, тебе вряд ли что-то поможет в футболе. Фамилия говорящая»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил актеру и болельщику московского «Динамо» Павлу Деревянко, который ранее обратился к игроку с просьбой дать ему совет в футбольном плане.

«Здравствуй, Паша Деревянко. Я думаю, тебе вряд ли что-то вообще поможет в футболе. Фамилия у тебя говорящая. Играть против «Амкала» — даже у тебя есть шансы против них. Дорогой мой, руками не надо. Даже здесь ты не сможешь ничего. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталантные. Это твой случай. Хорошо тебе сыграть, удачи», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в своих соцсетях.

Деревянко сыграет в товарищеском матче «Динамо» против медийной команды «Амкал». Игра состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.