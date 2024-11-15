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Сегодня, 20:05

Садыгов: «Доверяем Артиге ровно настолько, насколько он сам доверяет себе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» высказался о положении подмосковной команды в чемпионате России после 15 туров.

«Мы недовольны нашим местом в таблице. Ожидали другого. Это головная боль тренерского штаба, вопросы к ним. Все было сделано для них, собрали хорошую команду... По составу мы точно должны быть в первой десятке. Но результат...

Игра есть, футболисты хорошие. Но результат мы видим. Кредит доверия к Артиге? Ровно столько, сколько он доверяет себе. Ситуация не безнадежная, матчи еще есть», — сказал Садыгов «СЭ».

9 ноября «Химки» уступили «Ростову» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ. После завершения первого круга подмосковная команда с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

ФК Химки
Туфан Садыгов
Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Спартак – Локомотив
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