Садыгов: «У Глушакова есть опция быть играющим тренером. Пока что он в клубе»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

«Есть опция, что Глушаков может работать тренером второй команды. Как минимум, он будет играющим тренером. Но это опция, пока он в клубе. Прощальный матч против «Спартака»? А почему нет — он же играющий тренер. Думаю, все реально», — сказал Садыгов «СЭ».

Глушаков стал игроком «СКА-Ростов» из медиалиги 3 октября. При этом футболист официально остается в составе «Химок», выступающих в РПЛ.

Ранее Глушаков допустил, что может закончить с выступлениями в медиалиге.