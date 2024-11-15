Актер Деревянко обратился к форварду «Акрона» Дзюбе

Актер и болельщик московского «Динамо» Павел Деревянко выступил с обращением к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

«Здравствуй, Артем Дзюба. Вот я скоро за «Динамо» выйду играть. Ну как играть — разрывать. А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь. Всем советы вокруг раздаешь. Ну, подскажите мне какой-нибудь финт на поле. Руками играть нельзя, это я знаю. А что еще?» — сказал Деревянко в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

Деревянко сыграет в товарищеском матче «Динамо» против медийной команды «Амкал». Игра состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.