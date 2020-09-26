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«Нам нужно усиление». Тедеско ждет покупки правого защитника

17:18
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что клуб продолжает поиски игрока, который может закрыть позицию правого защитника.

— Нам нужно усиление в виде крайнего правого защитника, и клуб прикладывает все усилия, чтобы это осуществить. Надеемся, что поиски увенчаются успехом, — цитирует Тедеско РИА «Новости».

По информации итальянских СМИ, «Спартак» намерен приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. Московский клуб предлагает 7 миллионов евро «Наполи» за 26-летнего албанца. Неаполитанцы просят больше — 10 миллионов.

Самому Хюсаю предложен пятилетний контракт с зарплатой почти 3 миллиона евро за сезон, включая бонусы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200926/tedesko-1577816430.html

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