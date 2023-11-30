Тикнизян — о сравнении Пиняева с Аршавиным: «Дриблинг на мелком шаге очень похожий»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о том, похож ли вингер команды Сергей Пиняев на Андрея Аршавина.

«Возможно, да. Дриблинг на мелком шаге очень похожий, хорошо работает корпусом и раскачивает соперника. Аршавин когда-то делал так, обыгрывал соперника как фишки», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Аршавин в составе «Зенита» трижды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.