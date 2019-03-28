Наиль Измайлов: "Спартак" хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу рядом с "Открытие Ареной"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что красно-белые хотят выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную рядом с домашним стадионом команды - "Открытие Ареной". Она была введена в эксплуатацию в апреле 2017 года: помимо здания, комплекс включает шесть полей с натуральным и искусственным газоном.

- База была построена к чемпионату мира и передана Минспорту, - приводит ТАСС слова Измайлова. - Теперь мы ее хотим выкупить и использовать для основной команды и команды "Спартак-2". Это удобно и близко к стадиону.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 33 очка после 20 туров.

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