Наиль Измайлов прокомментировал свое назначение в хоккейное "Торпедо"

Бывший вице-президент футбольного "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал "СЭ" свое назначение в нижегородское "Торпедо", в котором он вошел в состав правления клуба.

- В новом составе правления ("Торпедо") помимо меня больше 10 человек, - заявил Измайлов. - Я уже несколько лет в совете губернатора (Нижегородской области), так что это чисто техническое назначение. Правление собирается с периодичностью раз в сезон, чтобы обозначить бюджет, цели и задачи, поэтому моему назначению не стоит придавать никакого значения. Лучше пообщайтесь с новым руководством клуба. (Евгений Белоусов)