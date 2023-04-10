Нагорных — о продлении контрактов Баринова и Миранчука: «Нет дедлайна, с агентами у нас взаимопонимание»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о продлении контрактов с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Ринатом Жемалетдиновым.

- У нас нет какой-то черты, дедлайна. Мы высказались ясно и понятно — заинтересованы в ребятах. С агентами игроков у нас взаимопонимание, идет совместная работа. Каких-то обязательных дат здесь не существует.

Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники «Локомотива». Контракты всех троих футболистов с клубом действуют до конца июня 2024 года.