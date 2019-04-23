"Надо держать себя в руках, даже если провоцируют". Ташаев - об инциденте с Гулиевым и деле Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что футболисты должны держать себя в руках и не поддаваться на провокации. Ранее хавбек красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США в ходе дорожного конфликта.

– Инцидент с Гулиевым мимо не прошел. Отец сказал мне, что нужно быть осторожнее и держать себя в руках, – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Не хочу никого оправдывать, но любому пожелаю постараться не попадать в такие ситуации и держать себя в руках.

(На вопрос о большом числе инцидентов с футболистами, начиная от дела Кокорина и Мамаева.) Как игроки реагируют на такие новости? Я не понимаю, почему так много скандалов в последнее время. Могу пожелать любому спортсмену не попадать в такие ситуации. Мир стал такой, что все можно снять на камеру, и любой инцидент попадет в новостные ленты. Надо держать себя в руках, даже если провоцируют.

(О внимании болельщиков.) Я чувствую себя комфортно. Мне нечего скрывать – стараюсь вести себя культурно и аккуратно, никому не хамить. Штрафовали ли меня в клубе? Не помню такого: стараюсь приходить вовремя и вести себя соответствующим образом. Не помню, чтобы штрафовали.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми пасами.

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