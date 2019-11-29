Специальная новогодняя программа будет ждать посетителей матча 18-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо», который пройдет 1 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» (начало игры — 16.30 мск).

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», в центре площади перед стадионом будут установлены новогодние ели, а болельщики смогут принять участие в их украшении: расписывать новогодние шары, оставлять на них пожелания, мастерить новогодние игрушки своими руками. Кроме того, на территории арены появится стена, на которую каждый сможет прикрепить свое пожелание команде.

Посетителей матча встретят костюмированные герои — знаменитые персонажи зимних сказок: Морозко, Снежная Королева, Снеговики, Эльза (мультфильм «Холодное Сердце»). До начала игры пройдет анимационно-игровое шоу «Снежная королева». Также болельщикам будут предложены мастер-класс по декорированию мини-валенок, семейные конкурсы, а в перерыве игры именинников поздравят с днем рождения.

Матч «Локомотив» — «Динамо» станет последней в 2019 году на «РЖД Арене».

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