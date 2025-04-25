На матч «Динамо» — «Зенит» в продаже осталось менее 3000 билетов

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ», сколько билетов реализовано на матч 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«На матч «Динамо» — «Зенит» в продаже осталось менее 3000 билетов», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 26-го тура между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 26 апреля в 14.00 мск на «ВТБ Арене» в Москве.