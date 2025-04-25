Ещенко отметил прогресс Умярова в «Спартаке»: «Он прибавил, повзрослел и стал более рациональным»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.

«Мне нравятся все игроки. Кто особенно выделяется? Умяров прибавил, повзрослел, стал более рациональным, меньше простых мячей теряет. В принципе, он умный, прислушивается и играет при всех тренерах», — сказал Ещенко «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 28 матчей во всех турнирах за «Спартак», в которых отметился 2 голами.