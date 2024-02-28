На матч «Динамо» и «Локомотива» продано более 10 тысяч билетов

Как стало известно «СЭ», на матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» продано более 10 тысяч билетов.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 3 марта на «ВТБ Арене», начало — в 16.30 (мск).

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками.

«Локомотив» идет на четвертой строчке с 31 очком.