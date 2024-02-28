Агент сообщил, что хавбек «Динамо» Кутицкий появится на поле в ближайший месяц

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, как протекает восстановление полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого.

«Я всех нюансов не знаю. Будет форму набирать, но думаю, в ближайший месяц не увидим его на поле. Пока Александр не играл в товарищеских матчах, работает под присмотром врачей», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кутицкий получил травму в начале октября в матче FONBET Кубка России со «Спартаком», после чего перенес операцию на поврежденном сухожилии прямой мышцы бедра.

В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 6 матчей за «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.