Агент Ренана: «Роберт счастлив в «Интернасьонале». О возвращении в «Зенит» пока не разговаривали»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, который играет на правах аренды в «Интернасьонале», рассказал о том, как игрок чувствует себя в бразильском клубе.

«Ренан очень счастлив в «Интернасьонале». Что касается возвращения в «Зенит», то я с ним об этом не говорил», — приводит слова агента «Спорт день за днем».

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» 4 января. Аренда будет длиться до 31 декабря 2024 года. За бразильский клуб защитник сыграл 9 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.