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«На душе — кайф». Полузащитник «Ростова» Чистяков — об эмоциях команды после победы над «Локомотивом»

12:06
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Полузащитник «Ростова» Дмитрий Чистяков отметил атмосферу на матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» и выразил радость по поводу того, что команда является одним из лидеров перед перерывом на матчи сборных.

— На душе — кайф, невероятные эмоции, невероятная атмосфера была на стадионе, — расскаказал в интервью клубной пресс-службе Чистяков. — Хорошо, что мы с таким результатом уходим на миниотдых, думаю, все довольны.

Когда я видел мяч на ноге у соперника, а ворота были пустыми, я думал, что будет забит гол. Да каждый об этом думал. Женька Чернов — молодец и красавец.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=moplpQMQVgM

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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