Полузащитник «Ростова» Дмитрий Чистяков отметил атмосферу на матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» и выразил радость по поводу того, что команда является одним из лидеров перед перерывом на матчи сборных.

— На душе — кайф, невероятные эмоции, невероятная атмосфера была на стадионе, — расскаказал в интервью клубной пресс-службе Чистяков. — Хорошо, что мы с таким результатом уходим на миниотдых, думаю, все довольны.

Когда я видел мяч на ноге у соперника, а ворота были пустыми, я думал, что будет забит гол. Да каждый об этом думал. Женька Чернов — молодец и красавец.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр