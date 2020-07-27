Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отрыв команды от второго места и досрочное чемпионство за четыре тура до конца сезона.

— Что касается отрыва — это видимость, — сказал Семак в эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер». — Никогда не бывает легких побед. Все, кто тренировал клубы-чемпионы, скажут то же самое. Тот же «Ювентус» тяжело набирал очки. Легких чемпионств не бывает, на определенном этапе просто мы смогли пройти сложные отрезки без сбоев. Это касается и конца прошлого года, и после перерыва, связанный с пандемией. Мы провели этот кусок уверенно, что позволило нам стать чемпионами за четыре тура до окончания сезона. Но это было нелегко.