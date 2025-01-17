Силкин: «Захаряну точно не стоит возвращаться в Россию, тем более в «Зенит»
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну не стоит возвращаться в Россию.
«Уверен, что Арсену точно не стоит возвращаться в Россию, тем более в «Зенит». Сейчас ему нужно набраться сил, терпения и попробовать отвоевать место в составе. В его таланте сомнений нет, но нужно пахать», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.
В этом сезоне 21-летний Захарян не выходил на поле из-за травмы. Футболист с 2023 года выступает за испанский клуб.
Источник: «РБ Спорт»
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