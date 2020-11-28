Мусаев считает, что не нужно беречь игроков перед игрой с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем с «Химками» отметил, что не стоит беречь игроков перед играми Лиги чемпионов.

— Беречь состав на матч Лиги чемпионов? Возможно, для вас это будет банально, но это не имеет смысла. Надо сегодня добиться результата и показать содержание игры. Это придаст импульс для следующей игры с Ренном.

Если начать выгадывать, подбирать состав, беречь кого-то, что часто не получаешь ничего ни сегодня, ни завтра.

Нас не устраивает турнирное положение. Нам неважно, кто наш соперник. Это другие «Химки». У них два важных футболиста — Глушаков и Мирзов, другой тренер. Прошлый матч не надо смотреть.