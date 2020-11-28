Мусаев считает, что не нужно беречь игроков перед игрой с «Ренном»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем с «Химками» отметил, что не стоит беречь игроков перед играми Лиги чемпионов.
— Беречь состав на матч Лиги чемпионов? Возможно, для вас это будет банально, но это не имеет смысла. Надо сегодня добиться результата и показать содержание игры. Это придаст импульс для следующей игры с Ренном.
Если начать выгадывать, подбирать состав, беречь кого-то, что часто не получаешь ничего ни сегодня, ни завтра.
Нас не устраивает турнирное положение. Нам неважно, кто наш соперник. Это другие «Химки». У них два важных футболиста — Глушаков и Мирзов, другой тренер. Прошлый матч не надо смотреть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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