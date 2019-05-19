Мусаев положительно оценил сезон "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0) положительно оценил завершающийся сезон.

- Если сезон разбить на отрезки, то до Нового года мы провели сильную часть: прошли в Кубке, вышли из группы в Лиге Европы и на одно очко оставали от "Зенита", - сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции. - Потом у нас пошли травмы, дисквалификации, мы не досчитывались двух-трех-четырех футболистов. Мы не играли так ярко, потеряли ряд очков. Если бы не эта ситуация, то мы были бы до сих пор в чемпионской гонке. Сезон прошел на достаточно высоком уровне. На наши игры приходит полный стадион. От этого только положительные эмоции. Теперь мы должны бороться за второе место.

Усиление? У нас есть наметки, кто придет. Также ведутся переговоры и с теми, у кого заканчивается контракт. Пока не могу сказать до официального объявления. Но "Краснодар" немного изменится в следующем году. (Артем Агапов)

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. "Быки" впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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