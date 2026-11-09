Мусаев объяснил, чего не хватало «Краснодару» в последних матчах РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» оценил победу над ЦСКА (4:2) и объяснил причины неудачной серии команды.

— На «Краснодар» и вас персонально было огромное давление из-за неудачной серии. Сейчас гора с плеч?

— Напряжение росло, серия затянулась, поэтому, конечно, это очень важная победа для нас. Хотя и раньше должны были выигрывать, недобрали очков в некоторых матчах. Хватало эпизодов, что называется 50 на 50, но мы их переломили в свою пользу. Это то, чего не хватало в последнее время. В предыдущие три года мы этим как раз были сильны, забирали пограничные матчи, но осенью что-то расстроилось. Поэтому характер во встрече с ЦСКА, отношение ребят к делу особенно порадовали, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

«Краснодар» обыграл ЦСКА 7 ноября в домашнем матче 14-го тура РПЛ. Дубль оформил Джон Кордоба, еще по мячу забили Жоау Батчи и Даниил Уткин. Команда набрала 26 очков и поднялась на третье место.