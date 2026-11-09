«Сейчас время интернет-героев, которые не отвечают за свои слова». Мусаев — о победе над ЦСКА и критиках
В субботу «Краснодар» прервал неудачную серию в РПЛ, обыграв в ярком матче ЦСКА — 4:2. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» подвел итоги встречи, а также впервые подробно ответил Александру Мостовому.
Две травмы Кордобы
— На «Краснодар» и вас персонально было огромное давление из-за неудачной серии. Сейчас гора с плеч? — первый вопрос Мусаеву.
— Напряжение росло, серия затянулась, поэтому, конечно, это очень важная победа для нас. Хотя и раньше должны были выигрывать, недобрали очков в некоторых матчах. Скажем, с «Локомотивом», с «Балтикой». Да и неделю назад с «Родиной» автогол в концовке пришел в очень легком эпизоде. Приятно, что, несмотря на последние результаты, зрители пришли на стадион, поддерживали команду, увидели яркую игру. Хватало эпизодов, что называется, 50 на 50, но мы их переломили в свою пользу. Это то, чего недоставало в последнее время. В предыдущие три года мы этим как раз были сильны, забирали пограничные матчи, но осенью что-то расстроилось. Поэтому характер во встрече с ЦСКА, отношение ребят к делу особенно порадовали.
— В субботу мы увидели прежнего Кордобу, он поучаствовал во всех четырех голах. Настоящий Джон вернулся?
— Многие забывают, что Кордоба не только на чемпионате мира травмировался, но еще и в мае во время финала Кубка России. Он не играл за Колумбию в контрольных матчах, в первой встрече на ЧМ. Готовился индивидуально, по ускоренной программе, а когда набрал форму и снова был хорош, получил повреждение с Ганой. Еще более серьезное. И не только сборы пропустил с «Краснодаром», но и первые четыре тура. Фактически все лето он занимался индивидуально. Конечно, тяжело сразу выйти на свой уровень, тем более когда рядом нет привычных партнеров, с которыми полное взаимопонимание, — Сперцяна, Са, травмированного Кривцова. В обновленной команде потяжелее, это естественно, но Джон держит свой уровень. 6 голов в 10 матчах чемпионата — отличный показатель. Важно, что Кордоба всегда отдается на 100 процентов — на каждой тренировке проявляет свою страсть, в каждом матче.
Поддержка от Бердыева, Гаджиева и Кордобы
— Не так давно вы сказали немного загадочную фразу: «Проблема не в ошибках, не в рикошетах, не в незабитых голах. Проблема глобальная: она внутри там». Многие посчитали, что вы говорите о раздевалке. Что на самом деле имели в виду?
— Что перестали дожимать те эпизоды, которые дожимали раньше. Простые потери мяча, где-то не добежали, потеряли концентрацию... Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Об этом и говорил: дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И что каждый обязан взять на себя ответственность. При этом подчеркну, что по тренировкам, по атмосфере в коллективе, по разговорам было видно, что безразличия нет. Но одна неудача, вторая, третья, и становится тяжелее. Так бывает в футболе. Это надо преодолеть всем вместе. Надеюсь, в матче с ЦСКА это сделали.
— Кто поддержал в трудную минуту кроме Сергея Галицкого и других руководителей клуба?
— От коллег мне особенно запомнились два звонка. Очень долго разговаривали с Курбаном Бердыевым, также важный диалог был с Гаджи Гаджиевым. Александр Григорян всегда поддерживает. Плюс отмечу, как после «Балтики» (ничья 1:1 с пропущенным голом в добавленное время. — Прим. К.А.) в 12 часов ночи позвонил Кордоба. Джон сказал: мы столько всего пережили вместе — победы, финалы, золото. И непростой период тоже пройдем вместе, со всем справимся. Было приятно слышать.
«В моей школе он бы и дня не протянул»
— Но была и критика. Вы никогда всерьез не отвечали Александру Мостовому. В чем причина его нападок на вас?
— После игровой карьеры он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером. Но причину стал искать не в себе, а в том, что его место якобы заняли нефутбольные, как он говорит, люди. Журналисты эту тему охотно подхватили, поскольку яркие заголовки, клики, и Мостовой год за годом паразитирует на упоминании чужих фамилий. Будет ли он кому-то интересен, если перестанет говорить о людях, которые не играли в футбол, — большой вопрос.
— Мостовой как-то сказал про вас, что «таких отличников в школе пинками гонял бы».
— В моей школе и моем дворе он и дня бы не протянул, потому что у нас каждый отвечал за слова. Отвечать пришлось бы головой.
— Какие слова имеете в виду?
— Много всего было. И что я на базе работал, мячи носил, дверь кому-то открывал. Да это и не только меня касается. Мостовой может сказать, что шлепнул бы при встрече Слуцкого, а как пути пересеклись, так он куда-то убежал. Сейчас время такое — интернет-героев, которые не отвечают за свои слова. Зато рассуждают об улице и мужском поведении. Постоянно всем хамит, принижает достижения, а если вдруг кто-то ответит на слова самого Мостового, то тут же следует возмущение: как так можно, как некрасиво, хамы вокруг.
— Ваши слова на пресс-конференции были в его адрес?
— Я не назвал фамилию, но кто-то уже принял на свой счет (улыбается). Вообще же, мне кажется, я уже достаточно подробно остановился на этой теме. Хотел бы предупредить всех ваших коллег, что больше к ней возвращаться не буду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|0 : 1
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3