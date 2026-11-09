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«Сейчас время интернет-героев, которые не отвечают за свои слова». Мусаев — о победе над ЦСКА и критиках

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Краснодара» дал интервью «СЭ».

В субботу «Краснодар» прервал неудачную серию в РПЛ, обыграв в ярком матче ЦСКА — 4:2. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» подвел итоги встречи, а также впервые подробно ответил Александру Мостовому.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА

Две травмы Кордобы

— На «Краснодар» и вас персонально было огромное давление из-за неудачной серии. Сейчас гора с плеч? — первый вопрос Мусаеву.

— Напряжение росло, серия затянулась, поэтому, конечно, это очень важная победа для нас. Хотя и раньше должны были выигрывать, недобрали очков в некоторых матчах. Скажем, с «Локомотивом», с «Балтикой». Да и неделю назад с «Родиной» автогол в концовке пришел в очень легком эпизоде. Приятно, что, несмотря на последние результаты, зрители пришли на стадион, поддерживали команду, увидели яркую игру. Хватало эпизодов, что называется, 50 на 50, но мы их переломили в свою пользу. Это то, чего недоставало в последнее время. В предыдущие три года мы этим как раз были сильны, забирали пограничные матчи, но осенью что-то расстроилось. Поэтому характер во встрече с ЦСКА, отношение ребят к делу особенно порадовали.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА вместе с&nbsp;одноклубником Жуаном Батчи.«Краснодар» вернулся, ярко разбив ЦСКА. Сдержать такого Кордобу невозможно

— В субботу мы увидели прежнего Кордобу, он поучаствовал во всех четырех голах. Настоящий Джон вернулся?

— Многие забывают, что Кордоба не только на чемпионате мира травмировался, но еще и в мае во время финала Кубка России. Он не играл за Колумбию в контрольных матчах, в первой встрече на ЧМ. Готовился индивидуально, по ускоренной программе, а когда набрал форму и снова был хорош, получил повреждение с Ганой. Еще более серьезное. И не только сборы пропустил с «Краснодаром», но и первые четыре тура. Фактически все лето он занимался индивидуально. Конечно, тяжело сразу выйти на свой уровень, тем более когда рядом нет привычных партнеров, с которыми полное взаимопонимание, — Сперцяна, Са, травмированного Кривцова. В обновленной команде потяжелее, это естественно, но Джон держит свой уровень. 6 голов в 10 матчах чемпионата — отличный показатель. Важно, что Кордоба всегда отдается на 100 процентов — на каждой тренировке проявляет свою страсть, в каждом матче.

Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Поддержка от Бердыева, Гаджиева и Кордобы

— Не так давно вы сказали немного загадочную фразу: «Проблема не в ошибках, не в рикошетах, не в незабитых голах. Проблема глобальная: она внутри там». Многие посчитали, что вы говорите о раздевалке. Что на самом деле имели в виду?

— Что перестали дожимать те эпизоды, которые дожимали раньше. Простые потери мяча, где-то не добежали, потеряли концентрацию... Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Об этом и говорил: дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И что каждый обязан взять на себя ответственность. При этом подчеркну, что по тренировкам, по атмосфере в коллективе, по разговорам было видно, что безразличия нет. Но одна неудача, вторая, третья, и становится тяжелее. Так бывает в футболе. Это надо преодолеть всем вместе. Надеюсь, в матче с ЦСКА это сделали.

Джон Кордоба.Кордоба вытаскивает «Краснодар» из кризиса. ЦСКА с такой игрой в обороне может не мечтать о медалях

— Кто поддержал в трудную минуту кроме Сергея Галицкого и других руководителей клуба?

— От коллег мне особенно запомнились два звонка. Очень долго разговаривали с Курбаном Бердыевым, также важный диалог был с Гаджи Гаджиевым. Александр Григорян всегда поддерживает. Плюс отмечу, как после «Балтики» (ничья 1:1 с пропущенным голом в добавленное время. Прим. К.А.) в 12 часов ночи позвонил Кордоба. Джон сказал: мы столько всего пережили вместе — победы, финалы, золото. И непростой период тоже пройдем вместе, со всем справимся. Было приятно слышать.

Фото ФК «Краснодар»

«В моей школе он бы и дня не протянул»

— Но была и критика. Вы никогда всерьез не отвечали Александру Мостовому. В чем причина его нападок на вас?

— После игровой карьеры он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером. Но причину стал искать не в себе, а в том, что его место якобы заняли нефутбольные, как он говорит, люди. Журналисты эту тему охотно подхватили, поскольку яркие заголовки, клики, и Мостовой год за годом паразитирует на упоминании чужих фамилий. Будет ли он кому-то интересен, если перестанет говорить о людях, которые не играли в футбол, — большой вопрос.

— Мостовой как-то сказал про вас, что «таких отличников в школе пинками гонял бы».

— В моей школе и моем дворе он и дня бы не протянул, потому что у нас каждый отвечал за слова. Отвечать пришлось бы головой.

Мурад Мусаев.Что изменить Мусаеву, чтобы спасти сезон для «Краснодара»?

— Какие слова имеете в виду?

— Много всего было. И что я на базе работал, мячи носил, дверь кому-то открывал. Да это и не только меня касается. Мостовой может сказать, что шлепнул бы при встрече Слуцкого, а как пути пересеклись, так он куда-то убежал. Сейчас время такое — интернет-героев, которые не отвечают за свои слова. Зато рассуждают об улице и мужском поведении. Постоянно всем хамит, принижает достижения, а если вдруг кто-то ответит на слова самого Мостового, то тут же следует возмущение: как так можно, как некрасиво, хамы вокруг.

— Ваши слова на пресс-конференции были в его адрес?

— Я не назвал фамилию, но кто-то уже принял на свой счет (улыбается). Вообще же, мне кажется, я уже достаточно подробно остановился на этой теме. Хотел бы предупредить всех ваших коллег, что больше к ней возвращаться не буду.

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Мурад Мусаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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Александр Соболев

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 10
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Константин Тюкавин

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П
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И К Ж
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