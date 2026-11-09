Мусаев объяснил свои слова о глобальной проблеме внутри «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, что имел в виду, когда ранее заявил о внутренних проблемах команды.

— Вы сказали, что проблема «Краснодара» глобальная и находится внутри. Многие посчитали, что речь о раздевалке. Что имели в виду?

— Что перестали дожимать те эпизоды, которые дожимали раньше. Простые потери мяча, где-то недобежали, потеряли концентрацию... Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И каждый обязан взять на себя ответственность. При этом по тренировкам, по атмосфере в коллективе, по разговорам было видно, что безразличия нет, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

До встречи с ЦСКА краснодарцы не побеждали в РПЛ с конца августа. За семь матчей команда потерпела два поражения и пять раз сыграла вничью. 7 ноября «Краснодар» победил армейцев (4:2).