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Мусаев объяснил свои слова о глобальной проблеме внутри «Краснодара»

Мусаев объяснил свои слова о глобальной проблеме внутри «Краснодара»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, что имел в виду, когда ранее заявил о внутренних проблемах команды.

— Вы сказали, что проблема «Краснодара» глобальная и находится внутри. Многие посчитали, что речь о раздевалке. Что имели в виду?

— Что перестали дожимать те эпизоды, которые дожимали раньше. Простые потери мяча, где-то недобежали, потеряли концентрацию... Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И каждый обязан взять на себя ответственность. При этом по тренировкам, по атмосфере в коллективе, по разговорам было видно, что безразличия нет, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

До встречи с ЦСКА краснодарцы не побеждали в РПЛ с конца августа. За семь матчей команда потерпела два поражения и пять раз сыграла вничью. 7 ноября «Краснодар» победил армейцев (4:2).

Мурад Мусаев.«Сейчас время интернет-героев, которые не отвечают за свои слова». Мусаев — о победе над ЦСКА и критиках

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
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