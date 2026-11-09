Орлов: «Мантуана пора отправлять в запас! Должна же быть ответственность!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» раскритиковал защитника «Зенита» Густаво Мантуана за игру против «Ростова» (1:1).

«Вот Мантуан. Как он позволил Олусегуну выполнить прострел, после которого состоялся автогол Андраде?! Ну нельзя же давать так простреливать! Необходимо принимать какие-то меры. Считаю, что Мантуана пора менять, отправлять на скамейку запасных. Потому что должна быть ответственность! Это же, можно сказать, результативная ошибка.

Мантуан проигрывал Олусегуну в скорости. Игрок «Ростова» гулял на своем фланге как хотел. Но если ты видишь, что соперник превосходит тебя в скорости, нужно действовать по-другому. Прежде всего тактически. Допустим, оставлять два-три метра зазора, чтобы иметь возможность встретить оппонента, не позволить ему убежать. Нужно правильно выбирать позицию, плацироваться. А Мантуан проиграл несколько единоборств именно тактически!» — сказал Орлов «СЭ».

После 14 туров петербургский клуб с 31 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ.