Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— С «Уфой» сложно любому сопернику: компактная оборона, опасны при стандартах и контратаках, — отметил Мусаев. — Забили гол, имели еще больше моментов, было важно реализовать их, чтобы успокоить игру, но не удалось это сделать. До конца матча было напряжение. Но я рад, что смогли сыграть на ноль и уйти в хорошем настроении в отпуск. Итоги 2020 года? Не могу сейчас их подводить. Не хочу говорить, что попало.

— Какие позиции, на ваш взгляд, требуют усиления в зимнее трансферное окно? И в целом, насколько активен будет «Краснодар» на трансферном рынке?

— Ведутся разговоры по определенным футболистам. Зимнее трансферное окно обычно не такое активное, как летнее. Никто не хочет отдавать футболистов. Потому если брать кого-то, то нужно брать сильного футболиста, но пока в этом полная неопределенность.

— Определился ли клуб с тем, где и когда будут проходить зимние сборы?

— Да, первый сбор с 13 по 27 января пройдет в Эмиратах, затем второй — в Марбелье. После этого мы прилетим в Краснодар, будет недельный цикл. Играем первый матч в Лиге Европы с «Динамо» Загреб.

(Екатерина Потапова)