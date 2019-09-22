Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России вышел к журналистам и заявил, что у него огромные претензии к работе бригады арбитров по прошедшей встрече.

— Показалось, что у вас есть претензии по судейству.

— Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что был пенальти. Вилков — на ВАР, Безбородов — на поле. Почему нельзя было просто пойти и посмотреть этот момент? Берг первый на мяче, Дивеев ему коленом бьет и лишает возможности забить мяч, но это даже не смотрится (не используется просмотр видеоповтора. — Прим. «СЭ»). Я уже не говорю, что было два срыва атаки, но не было карточек. Судьи видят только, что я чуть-чуть активный. А то, что срываются атаки, на это они никак не реагировали. Для меня судейство вообще непонятное. Я еще молчу о моменте с Ахметовым. Для нашего игрока это была бы красная карточка.

А ведь это все моменты, которые решают исход матча. Работает ВАР, стоит телевизор, а судья даже не удосуживается пойти, посмотреть.

— Вы заходили в судейскую? Общались с кем-то?

— А смысл общаться? Результат уже не отменится.

— Получается, с внедрением ВАР судейство не стало чище?

— Мы были первые, кто выступал за ВАР. Хочется справедливости, чтобы этот ВАР не просто так стоял, а им активно пользовались.

— Почему вас так судят?

— Это надо задавать вопрос тому, кто у нас отвечает за судейство.

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