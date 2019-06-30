Мурад Мусаев: "Не нужно надевать розовые очки"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев остался доволен победой над "Ростовом" (3:0) в матче Кубка Париматч Премьер. Он отметил, что не стоит обольщаться после такого результата.

– Увидели в атаке хорошее взаимодействие, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Что порадовало. Второй тайм порадовал двумя голами. Молодые ребята сыграли уверенно. Но не нужно надевать розовые очки, нужно работать. Прессинг "Ростова" нужно было разбивать движением и быстрой работой с мячом. Мы хорошо реагировали на прессинг. Это был полезный спарринг. Надеюсь, что "Ростов" будет играть так же активно в прессинге.

По Вилене рано делать выводы. Не хотелось рисковать его здоровьем. Поэтому вводим его постепенно, даем играть все больше.

Над стандартами работаем так же, как и работали. В них работает элемент везения, можно сказать. Не скажу, что все это наиграно. Рады, что залетает, но иногда нужна удача для этого. А хочется, чтобы залетало регулярно.