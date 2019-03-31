Мурад Мусаев: "Игнатьеву предстоит много работы"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Анжи" (5:0) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что команда выполнила установку на игру, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он подчеркнул, Игнатьев способен играть ярче, но для этого ему предстоит много трудиться.

– Мы сыграли максимально профессионально, не дали никаких шансов сопернику, выполняли все 90 минут то, что надо было делать, – отметил Мусаев. – Был быстрый комбинационный футбол и надежная игра в обороне. Рады, что забили 5 мячей и не остановились, когда счет был еще 2:0, 3:0. Мы играли до конца, для зрителей, которых было много – 23 тысячи. Отличная поддержка, они гнали нас вперед, за что большое спасибо. Эта победа нам была нужна, как воздух, и я рад, что мы ее смогли добиться.

– Ближе к концу матча у вас не было чувства дежавю, будто вы снова тренер молодежки, и он а идет к победе в матче премьер-лиги?

– Мы рады, что молодые ребята могут выходить в таком количестве, и мы в итоге добиваемся победы. Но у них впереди большой путь. Чтобы забронировать себе место в составе, нужно много работать, нужно хорошо проявлять себя в "Краснодаре-2". Мы идем шаг за шагом. Сборы и совместные тренировки очень хороши, но еще очень много работы впереди. Надеюсь, будут появляться новые ребята, в молодежке и "Краснодаре-2" есть ряд игроков, которые наступают на пятки тех, кого вы знаете. Обольщаться не стоит, прогресс есть, мы не стоим на месте, но работы еще много.

– Что с Олссоном, Рмиресом и Крицюком?

– Крицюк начал частично работать, он получил травму в игре против "Байера". Со следующей недели он будет в общей группе. Олссон и Рамирес приехали со сборных травмированными. Это очень обидно. Рамирес вообще на тренировке травмировался. Еще 3 недели они не будут в нашем распоряжении.

– Как определился пенальтист?

– Других людей не было. У нас есть группа футболистов, которая тренирует этот элемент. Классон всегда был в этой группе. Он выражает большую уверенность в себе, плюс на тренировках все забивает. У него поставлен удар, он хорошо разводит мячи в углы. Не было сомнений, что должен бить Виктор, хотя это могли также сделать Перейра, Игнатьев. У многих есть уверенность в себе, многие изъявляют желание бить.

– Оцените игру Игнтьева после долгого перерыва.

– Я думаю, не совсем правильно выделять Игнатьева. Очень важно, что была команда, и за счет командных действий мы победили. Иван, я уверен, может играть ярче, и будет это делать со временем. Рад, что он забил, для нападающего это важно. Но у него еще много работы предстоит, как и всем молодым. (Екатерина Потапова)