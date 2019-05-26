Мурад Мусаев: "Если результат будет складываться в нашу пользу, то последим за матчем "Локомотива"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против "Рубином". Встреча начнется в 14.00 (мск).

"Краснодар" с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

– Нам нужно постараться радовать болельщиков в сегодняшней игре, а также проводить Каборе и Перейру. Я думаю, что нет грустных ноток, своей карьерой они заслужили такие проводы. Когда футболисты отдаются верой и правдой клубу – это достойно похвалы. Они будут рассказывать это детям, мне приятно, что такие игроки у нас были. Если наш матч будет складываться так, как нам хотелось, то будем следить за матчем "Локомотива", если нет, то нет смысла в этом, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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