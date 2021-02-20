Геннадий Орлов: «На Украине футбол частный. И сборная там не хуже нашей»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о коррупционных схемах в российском футболе.

— А откуда эти долги у «Тамбова»? Темная история. Наш российский футбол — уникален. По-моему, нигде в мире (может быть, только в Северной Корее), нет такой ситуации, где государство финансирует профессиональные клубы. Бюджетные деньги идут в закрытые акционерные общества, которые именуются футбольными клубами. Так? И как потом проследить, куда уходят средства? Значит, это повод для возможных коррупционных схем?

Надо придумать другие варианты. Какие? Государство может построить стадион, базу. А уже зарплаты игрокам, трансферы осуществляет исключительно клуб. Без помощи сверху. Понимаете? Иначе как вы отследите деятельность ЗАО? Нужны прозрачные схемы. Почему клубы не отчитываются о своих расходах?

У меня сегодня в интернете вышло интервью с Юрием Семиным. Он говорит там замечательную вещь. В бундеслиге приняли решение: при трансферах клубы должны платить агентам вознаграждение не больше 10 процентов. Не больше! Причем настаивала на этом «Бавария». Так давайте пойдем по этому пути. Тогда и не всплывут такие сумасшедшие цифры... Наши агенты получают намного больше! Вспомните, сколько «Спартак» потратил недавно на посредников. Ведь эта информация была в открытом доступе!

Украина же еще с начала 90-х пошла в частный футбол. И сейчас их сборная не хуже нашей. И игроков, насколько я понимаю, у них сейчас больше в крепких европейских клубах, чем россиян.

(Виталий Айрапетов)