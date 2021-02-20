Геннадий Орлов: «На Украине футбол частный. И сборная там не хуже нашей»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о коррупционных схемах в российском футболе.
— А откуда эти долги у «Тамбова»? Темная история. Наш российский футбол — уникален. По-моему, нигде в мире (может быть, только в Северной Корее), нет такой ситуации, где государство финансирует профессиональные клубы. Бюджетные деньги идут в закрытые акционерные общества, которые именуются футбольными клубами. Так? И как потом проследить, куда уходят средства? Значит, это повод для возможных коррупционных схем?
Надо придумать другие варианты. Какие? Государство может построить стадион, базу. А уже зарплаты игрокам, трансферы осуществляет исключительно клуб. Без помощи сверху. Понимаете? Иначе как вы отследите деятельность ЗАО? Нужны прозрачные схемы. Почему клубы не отчитываются о своих расходах?
У меня сегодня в интернете вышло интервью с Юрием Семиным. Он говорит там замечательную вещь. В бундеслиге приняли решение: при трансферах клубы должны платить агентам вознаграждение не больше 10 процентов. Не больше! Причем настаивала на этом «Бавария». Так давайте пойдем по этому пути. Тогда и не всплывут такие сумасшедшие цифры... Наши агенты получают намного больше! Вспомните, сколько «Спартак» потратил недавно на посредников. Ведь эта информация была в открытом доступе!
Украина же еще с начала 90-х пошла в частный футбол. И сейчас их сборная не хуже нашей. И игроков, насколько я понимаю, у них сейчас больше в крепких европейских клубах, чем россиян.
(Виталий Айрапетов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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