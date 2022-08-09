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Сегодня, 15:45

Источник назвал сумму компенсации Юрана после увольнения из «Химок»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Юран получит 32 миллиона рублей в виде компенсации после увольнения из «Химок», сообщает журналист Иван Карпов.

Подмосковный клуб выплатит 53-летнему специалисту 20 миллионов рублей, которые он должен был заработать по контракту до конца мая 2023 года (по 2 миллиона рублей в месяц). Остальные 12 миллионов рублей «Химки» должны Юрану в виде бонусных выплат за прошлый сезон.

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, под его руководством команда избежала вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22, победив «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

Сегодня, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объявил, что клуб расторгнет контракт с Юраном в ближайшее время. После 4 туров сезона-2022/23 команда занимает седьмое место в таблице РПЛ с 7 очками.

Источник: https://t.me/karpinside/23324
Сергей Юран
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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 4
Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

Динамо

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П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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