Источник назвал сумму компенсации Юрана после увольнения из «Химок»

Сергей Юран получит 32 миллиона рублей в виде компенсации после увольнения из «Химок», сообщает журналист Иван Карпов.

Подмосковный клуб выплатит 53-летнему специалисту 20 миллионов рублей, которые он должен был заработать по контракту до конца мая 2023 года (по 2 миллиона рублей в месяц). Остальные 12 миллионов рублей «Химки» должны Юрану в виде бонусных выплат за прошлый сезон.

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, под его руководством команда избежала вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22, победив «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

Сегодня, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объявил, что клуб расторгнет контракт с Юраном в ближайшее время. После 4 туров сезона-2022/23 команда занимает седьмое место в таблице РПЛ с 7 очками.