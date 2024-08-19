Мозес Кобнан: «Мне нравится роль джокера в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что ему нравится быть «джокером» своей команды в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 18 августа, «быки» одержали волевую победу в домашнем матче против «Пари НН» (2:1) благодаря дублю Кобнана.

«Понятно, что любой игрок хочет играть как можно больше. Моя работа — давать максимум своей команде. Но решения всегда остается за тренером. Джокер? Мне нравится эта роль», — цитирует Кобнана «РБ Спорт».

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против московского «Динамо» 25 августа.