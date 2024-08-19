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Мозес Кобнан: «Мне нравится роль джокера в «Краснодаре»

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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что ему нравится быть «джокером» своей команды в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 18 августа, «быки» одержали волевую победу в домашнем матче против «Пари НН» (2:1) благодаря дублю Кобнана.

«Понятно, что любой игрок хочет играть как можно больше. Моя работа — давать максимум своей команде. Но решения всегда остается за тренером. Джокер? Мне нравится эта роль», — цитирует Кобнана «РБ Спорт».

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против московского «Динамо» 25 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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