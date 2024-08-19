«Акрон» и «Рубин» сыграют в 5-м туре Российской премьер-лиги в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене», начало матча — в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер» (доступен по подписке). Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

30 июля команды встречались в матче FONBET Кубка России. В той игре победил «Рубин» (4:0).

«Акрон» и «Рубин» набрали по четыре очка в первых четырех турах чемпионата России. Тольяттинцы победили «Факел», сыграли вничью с «Оренбургом» и уступили «Локомотиву» и московскому «Динамо». «Рубин» победил «Пари НН», сыграл вничью с «Ростовом» и уступил «Зениту» и «Химкам».