Угальде — о работе с Абаскалем: «Все осталось в прошлом, это было для меня опытом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил период выступлений под руководством бывшего тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Все, что произошло, осталось в прошлом. Это было для меня опытом. Я молод. Эксперименты на поле и за его пределами — это все уроки. Я наслаждаюсь тем, что происходит со мной в настоящем, но этого недостаточно, нужно прикладывать еще больше усилий. Я хочу играть и приносить пользу «Спартаку», — цитирует Угальде Metaratings.

Абаскаль покинул «Спартак» в середине апреля. В июле 35-летний испанец возглавил «Гранаду».