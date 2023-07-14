Мойзес прокомментировал срыв перехода Фернандеса в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза прокомментировал срыв перехода защитника Марио Фернандеса в армейский клуб.
«Фернандес бы пригодился ЦСКА? Да, имя Марио тоже вписано в историю клуба. За это он заслуживает уважения, желаю ему только успехов. Но, если Марио не приехал в ЦСКА, мы не будем сидеть и посыпать голову пеплом. Мы будем продолжать движение вперед, путь ЦСКА продолжится. У футболистов, которые сейчас у нас собраны, есть все, что нужно. Мы идем с гордо поднятой головой вперед в поисках титулов», — приводит слова Мойзеса Sport24.
11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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