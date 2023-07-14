Мойзес прокомментировал срыв перехода Фернандеса в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза прокомментировал срыв перехода защитника Марио Фернандеса в армейский клуб.

«Фернандес бы пригодился ЦСКА? Да, имя Марио тоже вписано в историю клуба. За это он заслуживает уважения, желаю ему только успехов. Но, если Марио не приехал в ЦСКА, мы не будем сидеть и посыпать голову пеплом. Мы будем продолжать движение вперед, путь ЦСКА продолжится. У футболистов, которые сейчас у нас собраны, есть все, что нужно. Мы идем с гордо поднятой головой вперед в поисках титулов», — приводит слова Мойзеса Sport24.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».