Мойзес этим летом мог продолжить карьеру в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Мойзес этим летом мог перейти в «Спартак». Агенты предложили красно-белым кандидатуру 30-летнего бразильца.

На данный момент этот трансфер невозможен. Мойзес и ЦСКА близки к продлению соглашения.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды. Действующий контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.