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Мостовой: «Жаль, что клубы РПЛ не обращают внимания на Канчельскиса»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поздравил с днем рождения Андрея Канчельскиса, который 23 января празднует 55-летие.

«Я давно знаю Андрея, это мой друг, с которым мы поддерживаем связь и всегда рады пообщаться. Время летит быстро! Только недавно мы были молодыми, а уже Андрею исполняется 55 лет! Хочется пожелать ему крепкого здоровья и всего самого лучшего! И, конечно, хочется сказать о том, что Канчельскис заслуживает шанса попробовать себя в РПЛ. Он всегда берется за сложную работу и не боится чего-то нового. Очень жаль, что клубы РПЛ не обращают внимания на Андрея. Я считаю, что это несправедливо», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Канчельскис выступал в киевском «Динамо», «Шахтере», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне», «Саутгемптоне», «Фиорентине», «Аль-Хиляле», «Сатурне» и «Крыльях Советов». После окончания игровой карьеры он тренировал «Уфу», «Солярис», «Навбахор», а сейчас специалист возглавляет «Мурас Юнайтед».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ochen-zhal-chto-kluby-rpl-ne-obrashhayut-vnimaniya-na-kanchel-skisa/
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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