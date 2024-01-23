Мостовой: «Жаль, что клубы РПЛ не обращают внимания на Канчельскиса»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поздравил с днем рождения Андрея Канчельскиса, который 23 января празднует 55-летие.

«Я давно знаю Андрея, это мой друг, с которым мы поддерживаем связь и всегда рады пообщаться. Время летит быстро! Только недавно мы были молодыми, а уже Андрею исполняется 55 лет! Хочется пожелать ему крепкого здоровья и всего самого лучшего! И, конечно, хочется сказать о том, что Канчельскис заслуживает шанса попробовать себя в РПЛ. Он всегда берется за сложную работу и не боится чего-то нового. Очень жаль, что клубы РПЛ не обращают внимания на Андрея. Я считаю, что это несправедливо», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Канчельскис выступал в киевском «Динамо», «Шахтере», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне», «Саутгемптоне», «Фиорентине», «Аль-Хиляле», «Сатурне» и «Крыльях Советов». После окончания игровой карьеры он тренировал «Уфу», «Солярис», «Навбахор», а сейчас специалист возглавляет «Мурас Юнайтед».