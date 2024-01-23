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Игнатьев: «Уход Веры будет провалом для «Оренбурга»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга».

«Оренбург» сейчас не в очень хорошей форме, конечно. После ухода Лички команду немного трясет, она не может найти стабильную игру. Но у "Оренбурга" есть все шансы, чтобы зацепиться и подняться в таблице, — все для этого у команды есть. Думаю, уход Веры, если смогут совершить трансфер, будет провалом для клуба. Без него команде будет сложнее, и это может сказаться на концовке сезона», — сказал Игнатьев ODDS.ru.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидером является «Краснодар» с 38 очками.

Источник: ODDS.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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