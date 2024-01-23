Игнатьев: «Уход Веры будет провалом для «Оренбурга»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга».

«Оренбург» сейчас не в очень хорошей форме, конечно. После ухода Лички команду немного трясет, она не может найти стабильную игру. Но у "Оренбурга" есть все шансы, чтобы зацепиться и подняться в таблице, — все для этого у команды есть. Думаю, уход Веры, если смогут совершить трансфер, будет провалом для клуба. Без него команде будет сложнее, и это может сказаться на концовке сезона», — сказал Игнатьев ODDS.ru.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидером является «Краснодар» с 38 очками.