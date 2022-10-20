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Гаджиев: «Пока работу Абаскаля в «Спартаке» можно признать хорошей»

Гаджиев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

«На данном этапе его работу можно признать хорошей, а дальше — посмотрим в конце сезона, когда на более длинной дистанции можно будет дать более точную оценку. Подождем, но у меня есть уверенность, что у него должно получиться. С «Зенитом» им пока сложно конкурировать, но даже если не будет пока первого места, то второе или третье место будет считаться успехом по итогам этого сезона», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В этом сезоне «Спартак» занимает второе место с 26 очками. В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Химками» 23 октября.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-abaskal-zasluzhivaet-dobryih-slov-pri-nem-u-spartaka-vidna-komanda
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

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Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Мусса Сиссако

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