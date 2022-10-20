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Талалаев: «На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило»

Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата».

«На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой. Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина — как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги», — приводит слова тренера Sport24.

Талалаев — воспитанник «Торпедо», выступал за московский клуб с 1991 по 1995 год.

50-летний специалист был назначен главным тренером автозаводцев 13 октября. Под его руководством команда выиграла один матч в Кубке России и проиграла одну встречу в РПЛ.

«Торпедо» после 13 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-talalayev-na-menya-vyshlo-neskolko-klubov-rpl-vsem-otkazal-no-torpedo-menya-vyrastilo-i-dalo-shans
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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