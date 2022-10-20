Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата».

«На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой. Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина — как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги», — приводит слова тренера Sport24.

Талалаев — воспитанник «Торпедо», выступал за московский клуб с 1991 по 1995 год.

50-летний специалист был назначен главным тренером автозаводцев 13 октября. Под его руководством команда выиграла один матч в Кубке России и проиграла одну встречу в РПЛ.

«Торпедо» после 13 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками.