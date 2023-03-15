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Мостовой: «Не было там никакого пенальти в матче «Спартака» с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что судья Сергей Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») со «Спартаком».

«Не было там никакого пенальти. Меня удивляют все эти разговоры, когда смотришь, как люди, которые играли в футбол, говорят, что на Мартинсе был 11-метровый. Вы обратите внимание, Бегич два метра ростом, к тому же в штрафной площади он первым был на мяче. Он просто выставляет руку, которую нужно выставлять всегда. Так действуют все защитники. И нападающие так действуют, я так всегда делал. Это часть игры», — цитирует RT Мостового.

На 24-й минуте Карасев не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых после единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: Карасев не назначил пенальти, ВАР его ошибку не исправил. Кто-то понимает логику действий арбитров?

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123351-mostovoi-penalti-martins-spartak
Александр Мостовой
Футбол
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  • -философ-

    Да ладно, сложнее))))) Вчера полкоманды основных игроков на поле не было.

    15.03.2023

  • Sehrgut

    Понятно Саня.

    15.03.2023

  • hovawart645

    Всё, не быть Царю тренером Спартака! До...говорился... Такое не прощается!!!

    15.03.2023

  • Andrey Vladimirovich

    Да, блин, все болельщики согласны, что не было пеналя, так же как и в прошлои матче с Факелом - Пруцев действовал в рамках правил и естественной реакции на летящий сверху мяч. Но судейские пидорги признали факт фола со стороны Пруцева, значит по аналогии пеналь был и в ворота Урала. Вот и вс?. Просто люди хотят справедливости и единых стандартов судейства.

    15.03.2023

    • Титов: «Промес проникся нашей страной»

    Титов: «Сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция»
    Положение команд
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    		 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
    2
    		 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
    3
    		 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
    4
    		 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
    5
    		 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
    6
    		 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
    7
    		 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
    8
    		 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
    9
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    10
    		 Урал 19 7 4 8 24-30 25
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    18.03 12:00
    Оренбург – Спартак
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    Локомотив – Краснодар
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