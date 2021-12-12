Мостовой подвел итоги первого тайма матча с «Динамо»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги первого тайма матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».
«Первый тайм сложился хорошо. Создавали моменты. Жаль, что не реализовали пенальти. Но надо продолжать также во втором тайме. Как себя чувствую в роли нападающего? Комфортно. До этого играл на этой позиции. Сейчас подстраиваюсь под соперника, поэтому все нормально», — сказал Мостовой в эфире «Матч Премьер».
После первого тайма счет 1:0 в пользу петербургской команды.
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