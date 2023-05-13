Бушманов: «В игре «Спартака» что-то сломалось. К футболистам и Абаскалю есть вопросы»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру московской команды в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«В игре «Спартака» что-то сломалось, какой-то разлад. Пока не удается вернуть ту игру, которая было в первой части сезона. Трудно сказать, что именно пошло не так. Доигрывают сезон? У меня такого ощущения нет, желание у команды присутствует, старание есть. Понимаю, что судейство в этом матче было «своеобразное», но тем не менее, к футболистам и Абаскалю есть вопросы», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, а подмосковная команда — с «Ахматом».